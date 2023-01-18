مباحثات بين الرئيس الإماراتى ونائبة الرئيس الأمريكى بشأن أوضاع المنطقة

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أكدت خلاله التزام بلادها الدائم بأمن الإمارات في إطار الشراكة الأمنية وعلاقة الصداقة والتحالف التاريخية بين البلدين، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للاعتداءات الإرهابية الحوثية على بعض المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات خلال العام الماضي.

وقدمت هاريس شكرها لاستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحسب الوكالة تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات، والتشاور المستمر حول التطورات في المنطقة والعالم.