الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تابوت مومياء الملك رمسيس الثانى يسافر إلى فرنسا

تابوت مومياء الملك
تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، بدءاً من إقامة المعرض في المدينة القادمة (باريس- فرنسا)، خلال الفترة من 1 أبريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.

ويقام معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في عدة مدن كبرى هي: هيوستن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني بأستراليا، ويضم نحو 181 قطعة أثرية تخص الحضارة المصرية القديمة بما يبرز قيمة حضارتنا العريقة.

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