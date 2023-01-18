فى جولة ميدانية.. محافظ أسوان يوجه بسرعة إنجاز «ممشى أهل مصر»

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة الإنجاز والعمل بمعدلات أسرع مع الجودة المطلوبة فى الأعمال المنفذة بالمحافظة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمخالفات البناء والإشغالات.

جاء ذلك أثناء جولة ميدانية للمحافظ شملت مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وحديقة فريال التاريخية رافقه خلالها سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرو الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والحدائق.

وشدد اللواء أشرف عطية على الإسراع بمعدلات التنفيذ بالجودة المطلوبة سواء فى الأرضيات أو الأسوار أو بلاطات الرخام أو التشجير، وذلك لإنهاء المستوى الأول من الكورنيش العلوى الذي وصلت معدلاته إلى 88%، فيما وصل إجمالى تنفيذ المشروع بما يشمل المستويين الثانى والثالث إلى 55%.

وأشار إلى أن المشروع يضم 3 مستويات بطول 4 كم بدءًا من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقًا للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية، كما يتضمن إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بطول 400 متر به مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، علاوة على ممشى زجاجى بطول 70 مترًا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية لعروس المشاتى.

وأضاف محافظ أسوان أن ذلك يتزامن مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بنسبة تنفيذ 40%، وبطول 9 كم بدءًا من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم، حيث يتم تنفيذ أعمال التوسعة للطريق، بجانب عمل حوائط ساندة بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وممشى بعرض 23 مترًا.

وخلال جولته التفقدية، رصد اللواء أشرف عطية عددًا من المخالفات سواء فى البناء أو الإشغالات، ووجه بالمراجعة القانونية لموقف عدد من الأندية والمراسى، مع رفع فورى وتحرير محاضر للإشغالات المخالفة بغرامات مالية ستصل إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن توحيد تصميمات وأشكال وألوان يافطات المراسى الواقعة على الكورنيش سواء كانت لشركات وفنادق سياحية أو مطاعم وكافتيريات أو أندية لإبراز الشكل الجمالى له.

فيما قام عطية بزيارة حديقة فريال التاريخية، حيث وجه برفع كفاءة الحديقة والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والإنارة والمقاعد والأسوار، بالإضافة إلى الإسراع بطرح الكافتيريات الواقعة على النيل مباشرة لتعظيم القيمة الاقتصادية لها، مع توفير متنفس ترفيهى للمواطنين والزائرين.

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان