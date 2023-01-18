الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى جولة ميدانية.. محافظ أسوان يوجه بسرعة إنجاز «ممشى أهل مصر»

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة الإنجاز والعمل بمعدلات أسرع مع الجودة المطلوبة فى الأعمال المنفذة بالمحافظة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمخالفات البناء والإشغالات.

جاء ذلك أثناء جولة ميدانية للمحافظ شملت مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وحديقة فريال التاريخية رافقه خلالها سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرو الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والحدائق. 

وشدد اللواء أشرف عطية على الإسراع بمعدلات التنفيذ بالجودة المطلوبة سواء فى الأرضيات أو الأسوار أو بلاطات الرخام أو التشجير، وذلك لإنهاء المستوى الأول من الكورنيش العلوى الذي وصلت معدلاته إلى 88%، فيما وصل إجمالى تنفيذ المشروع بما يشمل المستويين الثانى والثالث إلى 55%. 

وأشار إلى أن المشروع يضم 3 مستويات بطول 4 كم بدءًا من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقًا للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية، كما يتضمن إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بطول 400 متر به مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، علاوة على ممشى زجاجى بطول 70 مترًا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية لعروس المشاتى. 

وأضاف محافظ أسوان أن ذلك يتزامن مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بنسبة تنفيذ 40%، وبطول 9 كم بدءًا من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم، حيث يتم تنفيذ أعمال التوسعة للطريق، بجانب عمل حوائط ساندة بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وممشى بعرض 23 مترًا. 

وخلال جولته التفقدية، رصد اللواء أشرف عطية عددًا من المخالفات سواء فى البناء أو الإشغالات، ووجه بالمراجعة القانونية لموقف عدد من الأندية والمراسى، مع رفع فورى وتحرير محاضر للإشغالات المخالفة بغرامات مالية ستصل إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن توحيد تصميمات وأشكال وألوان يافطات المراسى الواقعة على الكورنيش سواء كانت لشركات وفنادق سياحية أو مطاعم وكافتيريات أو أندية لإبراز الشكل الجمالى له. 

فيما قام عطية بزيارة حديقة فريال التاريخية، حيث وجه برفع كفاءة الحديقة والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والإنارة والمقاعد والأسوار، بالإضافة إلى الإسراع بطرح الكافتيريات الواقعة على النيل مباشرة لتعظيم القيمة الاقتصادية لها، مع توفير متنفس ترفيهى للمواطنين والزائرين. 

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
أسوان إشغالات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية مشروع ممشى أهل مصر حديقة فريال

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

محامى الزمالك يفجّر مفاجأة حول موقف مشاركة كهربا مع الأهلى: قانونى تماماً (خاص)

محمد بدران يعلن توليه رئاسة حزب «صوت الشعب»

البورصة تقلص من مكاسبها الصباحية.. و«السوقى» يخسر 3 مليارات جنيه بالختام

بينها إقامة 56 مشروعًا بـ11 محافظة.. مجلس الوزراء يعتمد عددًا من القرارات

«الوزراء» يوافق على مشاركة «السياحة» بـ18 قطعة أثرية فى بينالى الفنون الإسلامية بجدة

علاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى