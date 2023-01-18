الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يفاضل بين غينى ومغربى لتدعيم الهجوم فى يناير «خاص»

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقي الإدارة عددا من الترشيحات لمحترفين أجانب خلال الأيام الماضية وسط غموض موقف النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

وأكد المصدر أن الإدارة تلقت ترشيحين للاعب مغربي يدعى محمد فقير ويلعب في الدوري النرويجي، والغيني سوري كابابا المحترف في الدوري الدنماركي.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تفاضل بين الثنائي في الساعات الجارية لاختيار الأفضل لضمه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن مسئولي الزمالك يواجهون مشكلة في ملف الأجانب بسبب أزمة الدولار ورغبتهم في منح المحترفين الجدد عقودهم بالجنيه وهو ما يسهم في إنهاء الصفقات وعدم تحمل خزينة النادي مبالغ كبيرة.

ويبحث مسئولو الزمالك عن عروض للبنيني سامسون في الوقت الحالي وتسويقه وإعارته لأي ناد حتى نهاية الموسم الجاري وسط تراجع مستواه بشكل كبير وتعرضه لانتقادات كبيرة من جانب جماهير الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم السبت المقبل في لقاء القمة ببطولة الدوري على ستاد القاهرة.

واقترب مسئولو الزمالك من حسم صفقتين سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على رغبة من البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن اللاعبين أتما اتفاقهما مع مسئولي نادى الزمالك ويتبقى فقط الاتفاق على البنود المالية مع أنديتهما للإعلان عنهما بشكل رسمي في إطار السرية التي يفرضها مجلس الإدارة على الصفقات.

وتكتم مسئولو الزمالك الإعلان عن الصفقات في الوقت الحالي في ظل ارتباط الفريق بمباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلى المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة بالدورى والتي ستقام باستاد القاهرة في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين للزمالك وضرورة تحقيق الفوز.

الزمالك نادي الزمالك جون إيبوكا إيبوكا سيراميكا كليوباترا

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