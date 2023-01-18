أخبار الظهيرة| مقتل 16 بينهم وزير بتحطم مروحية بأوكرانيا

تناولت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد لكم «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

كارثة في أوكرانيا.. مقتل 16 بينهم وزير بتحطم مروحية

أعلنت الشرطة الأوكرانية، الأربعاء، مصرع 16 شخصًا إثر تحطم مروحية قرب روضة أطفال في العاصمة كييف، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلين. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

كأس ملك إسبانيا.. تأهل ريال سوسيداد وإشبيلية لربع النهائي

تأهل فريقا إشبيلية وريال سوسيداد لدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز مساء الثلاثاء بدور الستة عشر، وتغلب إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تزامنا مع افتتاحه.. إقبال كبير على معرض «أهلا رمضان» بمنطقة باب الشعرية

افتتح معرض “أهلا رمضان” أبوابه خلال الأيام القليلة الماضية بمنطقة باب الشعرية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك ضمن أكثر من 100 منفذ. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

آخر موعد لتقديم طلبات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

يواصل مجلس الدولة، استقبال ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء حتى يوم الأربعاء 25 يناير المقبل، تلقي طلبات التقديم بدءا من الإثنين الماضي 9 يناير 2023. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)