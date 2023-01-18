الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

4 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض المصرية هذا الأسبوع.. منها Babylon

Babylon
Babylon

استقبلت دور العرض المصرية صباح اليوم عدد من الأفلام الأجنبية لتنافس الأعمال المصرية هذا الأسبوع مع بدء إجازات منتصف العام الدراسي ومنها فيلم Babylon للنجم العالمي براد بيت وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الأعمال الأجنبية في دور العرض المصرية.

الأفلام الأجنبية الجديدة في دور العرض المصرية

بدأت دور العرض قبل قليل عرض الفيلم العالمي Babylon  بطولة النجم العالمي الشهير براد بيت، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، يتناول العمل قصة العديد من الشخصيات المختلفة من خلال صعودهم وسقوطهم في فترة الانحطاط والفساد ببدايات هوليوود، والفيلم يشارك في بطولته كلا من  مارجوت روبي وتوبي ماجواير وسمارة ويفنج.

فيلم Assassin Club

الفيلم الثاني هذا الأسبوع هو Assassin Club والفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم هنري جولدينج ودانييلا ملكيور وسام نيل وجيمي جون لويس والفيلم تدور أحداثه في إطار من الحركة، حين يتولى قاتل مأجور مهمة مدفوعة الأجر بهدف قتل 7 أشخاص حول العالم، ولكن سرعان ما يكتشف أن الأهداف المطلوب التخلص منها هم قتلة مثله تم تكليفهم باغتياله.

فيلم The Offering

ويتواجد فيلم The Offering في عدد كبير من دور العرض بداية من اليوم، وتدور أحداثه في إطار من الرعب، حين تجد عائلة ما تسعى لتجاوز خسارة ومأساة كبيرة نفسها تحت رحمة شيطان تاريخي يسعى لتدمير نفوسهم، والفيلم من بطولة بول كاي ونيك بلود وآلن كوردنر وإيميلي ويزمان.

فيلم Black Warrant

والفيلم الرابع في قائمة الأعمال الأجنبية هذا الاسبوع هو فيم Black Warrant والفيلم من بطولة كلا من كام جيجنديت وتوم بيرينجر وجيف فاهي وجوناثان أفيغدوري والفيلم تدور قصتح حين يتعاون عميل شبه متقاعد بالعمليات الخاصة مع وكيل بإدارة مكافحة المخدرات في مهام متعددة على أمل التصدي لمنظمة إرهابية هدفها بناء آلة خطيرة وإحداث كارثة في العالم.

الأفلام الأجنبية الجديدة في دور العرض المصرية الأفلام الأجنبية الجديدة Babylon براد بيت فيلم Assassin Club فيلم The فيلم Black Warrant

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