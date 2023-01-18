3 مصابين بانقلاب سيارة على طريق الإسكندرية- مطروح

أصيب، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: فريد أحمد محمد، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالأنف، أحمد حسين عبدالمحسن، 31 سنة، مصاب بكدمة بالساق اليمنى، أحمد محمد عبدالكريم، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.