أسامة السعيد: استمرار الانقسام الداخلى الفلسطينى لا يفيد فى حل الأزمة الإسرائيلية

قال أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير الأخبار، إن القمة الثلاثية جاءت في أوقات راهنة تعيشها فلسطين في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفًا والممارسات التي قدمتها لاتبشر بإطلاق مفاوضات أو إمكانية الوصول لحلول.

وأضاف أسامة السعيد، خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البيان حمل الكثير من الرسائل و التأكيد المستمر والمتواصل والتاريخي من جانب مصر والأردن للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأهم ودعم المسار السياسي والقانوني لها.

أهم مخرجات بيان القمة الثلاثية

وتابع: “نلحظ في هذا البيان تحديدًا دقيقًا للموقع الذي يشغله المسجد الأقصى بـ 144 متر وأنه لن يتم التفريط في شبر من أراضيه وأن وزارة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية وأنها المسئولة عمن يدخل ويخرج من المسجد الأقصى، كما أن به رسالة واضحة لأمريكا بان تقويض حل الدولتين هو تقوض لعملية السلام”.

وأشار إلى أن هناك ضيق صبر تجاه الممارسات الإسرائيلية والتي تقابل بصمت دولي، كما أن استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني لا يفيد في حل الأزمة الإسرائيلية ويجب توحيد البيت الداخلي الفلسيطيني، وعلى الدول الكبرى أن تقوم بمسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وهذه رسائل واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل.