الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: لو معاك جنيه زيادة عن حاجتك تبرع به لـ«تحيا مصر»

الباز
الباز

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، جميع القادرين للتبرع لصندوق تحيا مصر وجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي.

 

 

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كل واحد اللي يقدر يتبرع بجنيه يوديه صندوق تحيا مصر، وتكتل التحالف الوطني للعمل الأهلي 30 جمعية، لأنهما كيانان معروفان، عارفين أوجه إنفاق الصندوق والجمعيات، في توفير مساكن وفرص عمل، وأغذية".

وأردف: "التبرع جزء من حل الاستقرار الاجتماعي، مينفعش حد يجوع، الناس اللي معاها لازم تسند اللي معهاش، والمسألة مش تتبرع بكام، ولكن مهم الدعم، وأن تساهم في عملية الإنقاذ، لو معاك جنيه زايد عن حاجتك، وديه لتحيا مصر أو جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي تقوم بدور حقيقي يسند الدولة والبلد محتاجة".

وأكد الباز، أن مصر ستتجاوز الأزمة 100%، مستنكرًا من يردد أن أوكرانيا لم تتأثر بالحرب مثلما تأثرت مصر، وقال: "أوكرانيا على الأرض".

الباز البساط احمدي التبرع اتبرع لتحيا مصر تحيا مصر

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