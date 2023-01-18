الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 43 متهما بـ«خلية حرس الثورة»

محكمة
محكمة

تستكمل اليوم الأربعاء الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسات استجواب المتهمين في محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة"- إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

كما أمرت النيابة باستمرار حبس 9 متهمين احتياطيًا على ذمة القضية، كما أمرت بإلقاء القبض على 34 متهمًا على رأسهم المتهم الأول والثاني، وهما الرئيسان في قائمة الاتهام، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى حرس الثورة قيادة جماعة إرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة «الاعتداء على محامين في مطروح»

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

اليوم.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق بسبب قسمة شاليهات رأس سدر

عضو أمناء الحوار الوطني: الحوار جزء مهم من عملية بناء الجمهورية الجديدة

الصين ترحب بزيارة بلينكن.. وتدعو أمريكا للحوار بدل المواجهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى