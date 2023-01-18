أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 18-1-2023

أصبحت أسعار الدواجن اليوم في مصر الموضوع الأكثر إثارة للاهتمام بعد تخطي أسعار الدواجن مستويات جنونية وغير مسبوقة وتخطيها حاجز ٥٠ جنيها للكيلو.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023 بمختلف أنواعها من فراخ بيضاء وبط ورومي.





أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الفراخ البيضاء 55 جنيها.

الفراخ الساسو 59 جنيها.

الفراخ البلدي 65 جنيها.

امهات بيضاء 49 جنيها.

كتكوت أبيض 10 جنيهات.

كتكوت ساسو 7.50 جنيه.

كتكوت بلدي 6.50 جنيه.

كتكوت هجين 7.25 جنيه.

كتكوت فيومى 7.25 جنيه.



سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 96 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 94 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم 101 جنيه.



أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 18.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 19 جنيها.

بط فرنساوي عمر يوم 12 جنيها.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 17 جنيها.

بط مولار مستورد عمر يوم 23 جنيها.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 35 جنيها.

لحم بط بلدي كيلو 60 جنيها.

لحم بط مولار كيلو 47 جنيها.

لحم بط فرنساوي كيلو 42 جنيها.

لحم بط مسكوفي كيلو 60 جنيها.



أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيها.

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيها.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها.

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها.



أسعار الحمام اليوم

الحمام العبسي 150 جنيها.

الحمام الأسترالي 575 جنيها.

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه.

حمام جمعية 275 جنيه.

زغاليل روماني 125 جنيه.

حمام روماني أصفر 350 جنيها.

حمام روماني 500 جنيه.

الفرنساوي اللاحم 350 جنيها.

زغليل زاجل 625 جنيها.

الحمام الهزاز 250 جنيها.

حمام الشقلباظ 250 جنيها.

حمام الكنج 500 جنيه.

الحمام العنبري 250 جنيها.

الزغاليل البلدي 40 جنيها.

يمام إمري 100 جنيه.

الحمام الكشكي 225 جنيها.

أسعار العلف اليوم

علف بادى 23% 22,200 جنيه.

علف نامي 21% 21,650 جنيه.

علف ناهي 19% 21,550 جنيه.

علف بادى نامي 21.5% 21,300 جنيه.

علف بياض 18% 20,000 جنيه.

علف بياض 16% 19,500 جنيه.