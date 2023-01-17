السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمه سرقة دار مسنين في الاسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بأداء المصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بالسرقة بالتعاون مع آخرين.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمد إبراهيم عوض.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 988 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بلاغا من مشرف دار مسنين بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية بدائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم " س.ف.ع" عاطل، اشترك في سرقة منقولات عبارة عن 8 شاشات تلفزيون و8 ريسيفر مستقبل إشارة و6 مراوح وعدد اثنين كشاف وعدد واحد كمبروسر بعد تم قطع سلك إحدى النوافذ للغرف باستخدام سلاح أبيض بالدار محل الواقعة بمنطقة الكينج مريوط وقاما بنقل تلك المنقولات وإخفائها.

وقال " ا.ج.م" موظف بالدار، خلال التحقيقات، أنه في تمام الساعة الـ10 صباحا، أبلغه أحد عمال النظافة بدار المسنين بوجود قطع سلك نوافذ الدار وسرقة الأجهزة الكهربائية.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على المسروقات واحضارها الى ديوان القسم وتعرف عليها العاملين في الدار وإعادة تسليمها إلى الدار، و اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة تم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه لاتهامه بالسرقة وإحراز سلاح في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية بنصوص المواد التي يعاقب بها القانون وبعرض الواقعة.