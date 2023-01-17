الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: تقرير وكالة «فيتش» شهادة ثقة تؤكد على صلابة القطاع المصرفي

الخبير المصرفي عز
الخبير المصرفي عز الدين حسنين

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسنين، أنه وفقًا لأحث تقارير وكالة “فيتش" للتصنيف الائتماني، فقد أوضحت أن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام خفض قيمة الجنيه لانها مدعومه بتدفقات داخلية سليمة لراس المال".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وفقًا لآخر مركز مالي معلن للبنك المركزي المصري في نوفمبر2022، فقد وصل حجم ميزانية البنوك مجتمعة بخلاف البنك المركزي المصري ما يفوق 10 تريليون جنيه للاصول، وان حجم رأس المالي اقترب من 289 مليار جنيه، وحجم حقوق الملكية وصلت لـ934 مليار جنيه، وحجم الاحتياطيات وصلت إلى 418 مليار جنيه، ومؤشرات الربحية بالبنوك وصل لـ 24.5% وهو أعلي من المعدلات المحققة في العديد من البنوك في المحيط الاقليمي لمصر.

وأضاف أن وكاله “فيتش” أكدت في تقريرها، أن البنوك قادرة على امتصاص صدمات تقلبات سعر الصرف، نظرًا لما تتمتع به من نسب ربحية وسيولة مرتفعة وحجم احتياطيات قوي يتحمل كافه المخاطر المتعلقة بالتشغيل والسوق والعملة وأي مخاطر أخرى محتملة".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تقرير وكالة فيتش، شهاده ثقة في القطاع المصرفي وقوته وقدرته علي احتواء صدمات تقلبات سعر الصرف.

ووكاله “فيتش" للتصنيف الائتماني هي واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني الاشهر عالميا والتي تقدم تقاريرها عن اقتصادات الدول والشركات والمؤسسات الماليه العامله بها وتقدم هذه الخدمه للمستثمرين حول العالم من اجل بيان نقاط القوه والضعف في اي اقتصاد يخضع لتقيماتها وهي محل ثقه المستثمرين في العالم وتؤخذ تقاريرها بعين الاعتبار عن الاستثمار في اي بلد.

احتياطيات 4 مليار جنيه اقتصادات احتياطيآ الائتمان الاحتياطي

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