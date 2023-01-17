الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

«برنامج أمني» يكشف النهايات المأساوية للباحثين عن تغيير العملات الأجنبية المشبوهة (فيديو)

عمرو المزيدي
عمرو المزيدي

كشف برنامج أمني الذي يقدّمه الزميل عمرو المزيدي، عبر صفحة «الدستور» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أضرار الإتجار في النقد الأجنبي مثل عملات الدولار واليورو خارج السوق المصرفي، وكيف واجهت أجهزة الدولة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة هذا الأمر.

 

وتضمنت الحلقة، سردًا لعدد من الجرائم التي راح ضحيتها الباحثين عن تغيير العملات الأجنبية مثل الدولار، والعقوبات التي تنتظر المتاجرين في العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة.

 

 

برنامج أمني برنامج أمني تقديم عمرو المزيدي برنامج أمني على الدستور برنامج أمني على صفحة الدستور برنامج أمني على جريدة الدستور النقد الأجنبي سعر الدولار اليوم سعر الدولار

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