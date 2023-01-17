ضبط 14 شخصا استولوا على مليون جنيه من موظف بالدقهلية

ألقت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية، القبض على 14 شخصا لاتهامهم بالسطو المسلح على موظف أثناء عودته من القاهرة ومعه مبلغ مالي كبير خاص بالشركة التي يعمل بها، واستولوا عليه وفروا هاربين، وبإعداد عدة أكمنة توصلت مباحث الدقهلية إلى المتهمين والأدوات المستخدمة وهي 4 سيارات مسروقة، واستعادة جزء كبير من المبلغ المسروق وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتعرض موظف بإحدى الشركات لعملية سطو من عدد كبير من الأشخاص واستولوا على مبلغ مالي قدره مليون و60 ألف جنيه كانوا في سيارته ملك الشركة التي يعمل بها وفروا هاربين.



ووجه مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، والعميد عمرو أبو بكر، رئيس فرع المباحث، والمقدم رامي أبو شتية، رئيس مباحث المركز، ومعاوني المباحث، وذلك لكشف غموض الواقعة.



وتوصلت جهود البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 14 شخصا استخدموا عدد 4 سيارات، وأرشدوا عن المبلغ المسروق واعترفوا بارتكاب الواقعة.



وتبين من التحريات، أن الموظف أخذ المبلغ من الشركة التي يعمل بها، من أجل إيداعه في أحد البنوك، وترصده المتهمون، وعند قرية «بشلا» مركز ميت غمر أوقفوه واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 972 لسنة 2023 جنح ميت غمر، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارات المضبوطة في الواقعة وعددهم 4 سيارات.