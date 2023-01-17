الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انطلاق فعاليات ملتقى «شبهات وردود» بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر - أرشيفية
الجامع الأزهر - أرشيفية

انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى «شبهات وردود» بالجامع الأزهر الشريف، ويأتي بعنوان «مكانة الرموز الوطنية في المجتمع.. رؤية إسلامية» لتفنيد الشبهات والردود حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

ويحاضر في الملتقى هذا الأسبوع الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهري.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "شبهات وردود" يرد على الكثير من الشبهات التي يرددها البعض، ويتم الرد عليها من قبل علماء من مختلف التخصصات بالأزهر الشريف، لتصويب المفاهيم المغلوطة الدائرة في أذهان المواطنين، وتوضيحها بالأدلة القاطعة عقلا ونقلا، وفتح حوار مع الجمهور حول هذه القضايا للإجابة عن كل التساؤلات.

 

شبهات وردود مكانة الرموز الوطنية رؤية إسلامية تفنيد الشبهات الدكتور احمد الطيب

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وائل لطفي

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