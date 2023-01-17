الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

21 فبراير.. البت في إعدام قاتل عمته ببورسعيد

إعدام
إعدام

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، أوراق المتهم بقتل عمته المسنة، إلى المفتي؛ للبت في إعدامه، وتحديد جلسة النطق بالحكم يوم 21 فبراير المقبل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 أغسطس 2022 بدائرة قسم العرب باتهام المدعو "أ.س.ح" 42 عامًا بدون عمل، بقتل المجنى عليها السيدة أم هاشم حسن محمد المجاور، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتوجه إلى وحدتها السكنية بشارع الزقازيقي بحي العرب، ودار حوار بينهما بهدف حصول المتهم على مبلغ مالي، إلا أن المجني عليها رفضت، فقام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

محكمة جنايات بورسعيد المتهم قتل النطق بالحكم إعدام مع سبق الإصرار

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