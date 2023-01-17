21 فبراير.. البت في إعدام قاتل عمته ببورسعيد

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، أوراق المتهم بقتل عمته المسنة، إلى المفتي؛ للبت في إعدامه، وتحديد جلسة النطق بالحكم يوم 21 فبراير المقبل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 أغسطس 2022 بدائرة قسم العرب باتهام المدعو "أ.س.ح" 42 عامًا بدون عمل، بقتل المجنى عليها السيدة أم هاشم حسن محمد المجاور، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتوجه إلى وحدتها السكنية بشارع الزقازيقي بحي العرب، ودار حوار بينهما بهدف حصول المتهم على مبلغ مالي، إلا أن المجني عليها رفضت، فقام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.