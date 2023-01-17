«عمال وفلاحين مستقبل وطن» تنظم جولات لوضع قواعد اختيار تشكيل هيئات المكاتب

نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، سلسلة من الجولات في عدد من المحافظات، لوضع أسس وقواعد إختيار تشكيل هيئات مكاتب الأمانة في المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، الأمين العام، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وبدأت تلك الجولات بزيارة 7 محافظات وهي “أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، البحيرة، وبورسعيد”، حيث تناولت اللقاءات مناقشة بعض الموضوعات، أهمها وضع أسس وقواعد اختيار تشكيل هيئات المكاتب بتلك بالمحافظات.

وقاد تلك الزيارات تباعا بالمحافظات النائب سيد نصر، أمين الأمانة المركزية بالحزب، ورابح عسل، ووليد عبد القادر، وعبد المنعم الجمل، وعبد الله محجوب، وأحمد فرج، والنائب عامر الشوربجى، وحسنين عبد العال، الأمناء المساعدين.

وبحثت الاجتماعات اختيار قيادات شعبية قادرة على التفكير والتواصل الشعبي سواء فلاحين وعمال، والتأكيد على ضرورة وجود تمثيل لاتحاد عمال المحافظة، وضرورة أن يشمل الإختيار أعضاء نقابية فى الشركات والمصانع والهيئات، وأيضا التأكيد على وجود تمثيل للجمعيات الزراعية الداعمة للفلاح.

كما تضمنت تلك اللقاءات التأكد من قدرة الشخص على اتخاذ القرار السليم في مكانه ووفق معايير وأسس علمية، والمشاركة الفعالة، مع التأكيد على ضرورة تنظيم الدورات التدريبية للتثقيف السياسى وإعداد الكوادر الحزبية.

ومن المقرر، أن تستكمل أمانة العمال والفلاحين المركزية بالحزب، سلسلة الزيارات لباقى المحافظات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 فبراير لعام 2023، وحتى نهاية شهر مارس.

الجدير بالذكر أن أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، عقدت اجتماعًا موسعًا، بمقر الأمانة المركزية، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وأمناء العمال والفلاحين بجميع محافظات الجمهورية، وتناول الاجتماع المتابعة الدورية لتنفيذ خطة عمل الموضوعة، وبحث خطة عمل المرحلة القادمة وما تتضمنه من أجندات عمل طموحة.

كما تناول الاجتماع بحث متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم ومؤازرة العمال والفلاحين بصفتهم يمثلون عمودًا فقريًا لمسيرة التنمية والبناء.

جانب من اجتماعات اللجنة

جانب من اجتماعات اللجنة

جانب من اجتماعات اللجنة

جانب من اجتماعات اللجنة