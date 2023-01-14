محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلا رمضان» و«مستقبل وطن» بأبوتشت

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، معرضيّ "أهلا رمضان" و"حزب مستقبل وطن" بمدينة أبوتشت لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، أحمد السيد وكيل وزارة التموين.



وقال محافظ قنا، إن تعدد المعارض يسمح بإيجاد منافسة بين التجار لخفض أسعار السلع، كما أنه يُتيح الفرصة للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية بأقل الأسعار المتداولة، مشيرا إلي أنه حتى الآن تم افتتاح ٥ معارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بمدن (قوص - قنا - فرشوط - أبوتشت)، مؤكدا حرص المحافظة على الاستمرار في خطة التوسع في افتتاح معارض "أهلا رمضان" ومعارض بيع السلع بالأسعار التنافسية في باقي مدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار وحزب مستقبل وطن، مضيفا أننا جميعا نعمل معا من أجل خدمة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع.



ووجه المحافظ، بضرورة تنوع السلع المعروضة بكلا المعرضين، وتوفير جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، مع مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن الدولة نجحت فى اتخاذ التدابير اللازمة التى ساهمت فى تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير السلع الأساسية وخفض أسعارها وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتخفيضات مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.



كما كلف الداودي، المسئولين بمديرية التموين والوحدة المحلية للمدينة، بالإشراف المستمر على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.