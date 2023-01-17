الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لربة منزل «قطّعت رجل إلى 3 أجزاء» بعد دعوته لعلاقة محرمة بالقليوبية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوى، بالإعدام شنقا لربة منزل، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لزوجها بتهمة استدراج موظف بالمعاش وقتله في طوخ بالقليوبية.

كان المستشار فخري خير المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، قد أحال "عبير. م"، 45 سنة، ربة منزل، "أسامة. ع"، 51 سنة، موظف، لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر أكتوبر 2021، خطفا المجنى عليه عبد العظيم سيد أحمد، وكان ذلك بطريق التحايل، بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما غير الشرعية، بأن هاتفته وتواعدا على اللقاء بمنزل أحد أقاربها، لعلمها بخلوه من الأشخاص، وما أن حضر إليها المجني عليه، حتى سمحت له بالدخول، وكان ذلك حال وجود المتهم الثاني (زوجها) بإحدى غرف المنزل.

وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة بطعام أعدته وقدمته له، وما أن تناوله المجنى عليه، حتى غالبه النعاس، فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته، وطعنه المتهم الثاني عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدمًا السلاح الأبيض حتى أودت بحياته.

بعد ذلك تخلصت المتهمة الأولى من آثار جريمتهما بتجزئة جثمان المجنى عليه إلى ثلاثة أجزاء، قامت بتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة بصحراء حلوان.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد ربة منزل القليوبية موظفا بالمعاش

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