سكالوني: ميسي أفضل من مارادونا.. ولاعبو الأرجنتين أفضل مني

اختار ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، الأفضل من وجهة نظره بين ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، والراحل دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق نابولي الإيطالي.

المنتخب الأرجنتيني توج ببطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، ليصبح أول مدرب أرجنتيني يحقق بطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم للأرجنتين.

وقال سكالوني في تصريحات لإذاعة كوبي: "إذا اضطررت لاختيار الأفضل بين مارادونا وميسي، سأختار ميسي لأنني أراه يمتلك شيئًا مميزًا، إنه الأفضل في التاريخ رغم أن مارادونا كان لاعبًا مدهشًا".

وتطرق سكالوني للحديث عن تدريب ميسي: "التعامل مع ميسي في التدريب ليس صعبًا، على المستوى الفني فهو لا يحتاج للتوجيه، ولكن أحيانًا عندما يكون الفريق تحت الضغوط أو هناك طريقة معينة للهجوم يتم شرحها له، إنه لاعب لا غبار عليه في الضغط واللعب بروح قتالية وقطع الكرات من الخصوم".

وانتقل للحديث عن المباراة النهائية لكأس العالم قائلًأ: "المحاضرة الفنية قبل المباراة النهائية كانت عاطفية، كنا نشعر أننا نعيش لحظات رائعة، وعندما يمتلك منتخبنا هذا الفريق فالأمر منتهي لصالحنا"، مشددًا على أنه لم يكن لينضم لهذا المنتخب لو كان لاعبًا خاصة في ظل وجود لاعبين أفضل منه.

وشدد سكالوني على أنه كان يشبه رودريجو دي بول، ولكنه يرى أن الأخير أفضل منه.

وواصل: "في المباراة النهائية، كنا نقدم أداء رائعًا حتى الدقيقة 90 ولكن الوضع اختلف بعدها، مشاهد المباراة في رأسي، من المؤسف أننا لم نحسم المباراة في الوقت الأصلي"، كما كشف أنه لم يشاهد المباراة النهائية منذ عودته من قطر.

وعن مباراة هولندا في الدور ربع النهائي، قال: "منتخب هولندا صعبوا المباراة على الحكم، خاصة بعد الأجواء التي خلقها مدربهم "فان خال"، لقد استفزوا الجميع وتصريحات مدربهم أشعلت الأجواء والمباراة كانت متوترة، ماتيو لاهوز حكم كبير بدون شك، ولكن المباراة لم تكن سهلة بالنسبة له".