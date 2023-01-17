خببير تربوي: مجموعات الدعم حل مؤقت للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية

قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، إنه من المفترض أن تتشكل مجموعات الدعم في المدارس لمساعدة الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم أو التأخر الدراسي للحاق بزملائهم، ولكن وفي ظل سيادة ثقافة الدروس الخصوصية وانتشارها في أوساط الطلاب وأولياء الأمور وصعوبة القضاء عليها في فترة زمنية قصيرة ولوجود مشكلات مصاحبة أيضا لظاهرة الدروس الخصوصية تتمثل فيما يصاحبها من تجاوزات وما تمثله من خطر حقيقي على النظام التعليمي باعتبارها أكبر عقبة في طريق التطوير، كان من الضروري أن يتم إيجاد بديل تربوي يقضي على هذه المشكلات ويخضع لإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم.

وشدد الخبير التربوي على أن هذا حل مؤقت لحين اكتمال العناصر اللازمة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائيا، ولكن في المقابل يجب أن يراعى أن يكون عادلا بحيث يحقق المصلحة لكل من المعلم وولي الأمر وألا يكون مبالغا فيه.

وأكد حجازي أنه يجب أن يخضع انتقاء المعلمين الذين يعملون في هذه المجموعات لمعايير واضحة نابعة من الطلاب وأولياء الأمور وليس من الأدارات التعليمية.

واقترح الخبير التربوي أن يكون الاختيار بناء على استطلاعات رأي إاليكترونية من خلال صفحات المدارس على فيس بوك، وتابع يجب أن تخضع هذه المجموعات لإشراف تربوي كامل من وزارة التربية والتعليم وليس لإشراف إداري ومالي فقط، وأن يخضع العاملون فيها لتقييمات دورية اليكترونية من الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد حجازي على أنه يجب أن يمنع تماما من يقوم بالتدريس في هذه المجموعات من التدريس خارجها في أي جهة أو مكان خاص وتشديد العقوبة على من يخالف ذلك.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية"، وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووجه وزير التعليم مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحًا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية، وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.