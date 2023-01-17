الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بشرى سارة لغير حاملى البطاقات التموينية من المخابز البلدية

رغيف الخبز
رغيف الخبز

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية قريبا الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتجاوز عددها 30 ألف مخبز، وهى نفس المخابز التي تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا على تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة، والذي ستكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" في الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين في منظومة الدعم من مكاتب البريد، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبي بأحد المنافذ للوصول إلى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن.

الخبز المدعم

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبز السياحي، في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض، ومن المقرر أن يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية بـ90 قرشا، ولكن حتى الآن لم تقرر الوزارة بشكل رسمي سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية.

بطاقات التموينية بطاقات التموين بسعر منخفض بطاقة تموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

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وائل لطفي

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