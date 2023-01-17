الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «قوّاد» يبث فيديوهات إباحية للنساء في الشرقية

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه ببث مقاطع إباحية لعدد من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، لعرضها على الرجال لعمل محادثات بمقابل مادي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد القبض على «محمد. ا»، 30 عامًا؛ لاتهامه بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبث عليه مقاطع إباحية لعدد من النسوة يمارس عليهن أعمال القوادة، وذلك من أجل عرضها على الرجال لعمل محادثات مقابل مبلغ مادي يرسل إليه من خلال خدمات فورى.

تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 إداري أبوكبير لسنة 2023، وتمت إحالته للنيابة العامة بأبوكبير لمباشرة التحقيقات معه. 

فوري رجال النيابة العامة بالشرقية مقابل مادي

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