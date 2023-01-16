جمال الكشكي: الحوار الوطني هدفه الخروج بمقترحات في صالح الوطن والمواطن

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني له أهمية كبيرة لكافة الأطراف في المجتمع، لافتا إلى أن الهدف منه الخروج بمقترحات في صالح الوطن والمواطن.

مقترحات الحوار الوطني

وأكد جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مجلس الأمناء تلقى الكثير من المقترحات من الجهات المختلفة في المجتمع من أجل النظر في تلك القضايا بجلسات الحوار.

بداية انطلاق الحوار الوطني

وأضاف في حديثه، أن تجهيزات الحوار الوطني أخذت الكثير من الترتيبات والجهد، لذا على المواطنين ترقب انطلاق الجلسات وبدء الحوار الفعلي بشأن القضايا المطروحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أنه تم وضع الكثير من المعايير لاختيار المشاركين في الحوار الوطني والذين لديهم قدرة على تقديم أفكار خارج الصندوق وأن يكونوا على قدر كبير من السمعة الطيبة في المجتمع.