تعرف على فعاليات صالة الطفل «كامل كيلانى» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، فعاليات صالة الطفل "كامل كيلاني"بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54 تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والذى ينطلق تحت شعار" على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، والتي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 24 يناير الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل؛ اليوم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، للكشف عن تفاصيل الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض، واسم المبدع صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية لمعرض الطفل، والدول المشاركة في دورة هذا العام وعددها 53 دولة، وذلك بحضور أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وممثل عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

صالة الطفل "كامل كيلاني"، وهو مجموعة من الفعاليات والأنشطة خُصص لها صالة كاملة، لأهمية ما يُقدمه المعرض والهيئة من مواد تساعد في تنمية مواهب الأطفال، وبناء عقولهم، وتحفيزهم وجدانيًا ونفسيًا، فتستضيف مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، والعديد من ورش الحكي والقراءة، والعروض المسرحية، وذلك بالتعاون مع قطاعات ومراكز تُعنى بالطفل والطفولة.

من أهم الفعاليات: لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير- كتاب "أنا بنت مصر" أشعار بالعامية تأليف/ لجين على السيد الفيل- رسوم/ جنا أحمد محمود جبر- الفئة الأولى من 5/ 12سنة- المركز القومي لثقافة الطفل، حكي بالعرائس (حنان أبوزيد) بالتعاون مع مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، تجربتي: مجلة (علاء الدين) حسين الزناتي رئيس التحرير، الهيئة العامة لقصور الثقافة- ورش ثقافية (مطوية ومجلة)- ورش فنون تشكيلية، كامل كيلاني (شخصية المعرض) حكي أحمد زحام- أمين كامل كيلاني، من كل بلد حكاية (أمل جمال) الهيئة المصرية العامة للكتاب، احلم لبكرة: حلمك بالمستقبل (دمج ذوى الإعاقة مصور فوتوغرافي- ممثل- مذيع راديو- مترجم إشارة- اسعافات أولية) يقدمها محمود عمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عرض فنى مسرح عرائس أبلة عظيمة كتاب" شخصيات مصرية" الكاتب عبده الزراع سلسلة "رؤية للنشء" وزارة الأوقاف، كتاب "حكايات من كليلة ودمنة" الكاتب حسام الدين فاروق، يشاركه نجوم التمثيل القدامى د. عمرو خليل وهند حسني.