نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعدد من القرى بنطاق 6 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لعدد من القرى بنطاق 6 مراكز بنطاق المحافظة وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.

حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة على مهنا بالوحدة المحلية لشابور بمركز كوم حمادة، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية كوم القدح بالوحدة المحلية لزاويه صقر، بمركز أبوالمطامير.

كما قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية الأبقعين بالوحدة المحلية لأبوالشقاف، بمرکز حوش عيسى، اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزبة فرنوى بالوحدة المحلية لمحلة فرنوي بمركز شبراخيت، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر العيص بالوحدة المحلية لشابور بمركز كوم حمادة، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية ربع شنديد بالوحدة المحلية لأرمانيا، بمركز إيتاي البارود.

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة نصار بالوحدة المحلية لزاوية غزال بمركز دمنهور، واعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبيوقا بالوحدة المحلية للطود، بمركز كوم حمادة، واعتماد المخطط التفصيلى لقرية دنشال بالوحدة المحلية لدسونس أم دينار بمركز دمنهور.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم- مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمنسق العام للتصالح، أنه قد تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام، وكذلك توصيل جميع المرافق للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة.