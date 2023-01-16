الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعدد من القرى بنطاق 6 مراكز

ارشيفيه
ارشيفيه

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لعدد من القرى بنطاق 6 مراكز بنطاق المحافظة وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.

حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة على مهنا بالوحدة المحلية لشابور بمركز كوم حمادة، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية كوم القدح بالوحدة المحلية لزاويه صقر، بمركز أبوالمطامير.

كما قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية الأبقعين بالوحدة المحلية لأبوالشقاف، بمرکز حوش عيسى، اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزبة فرنوى بالوحدة المحلية لمحلة فرنوي بمركز شبراخيت، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر العيص بالوحدة المحلية لشابور بمركز كوم حمادة، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية ربع شنديد بالوحدة المحلية لأرمانيا، بمركز إيتاي البارود.

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة نصار بالوحدة المحلية لزاوية غزال بمركز دمنهور، واعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبيوقا بالوحدة المحلية للطود، بمركز كوم حمادة، واعتماد المخطط التفصيلى لقرية دنشال بالوحدة المحلية لدسونس أم دينار بمركز دمنهور.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم- مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمنسق العام للتصالح، أنه قد تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام، وكذلك توصيل جميع المرافق للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

أبو المطامير أعمال البناء اعتماد المخطط التفصيلي التخطيط والتنمية الدكتورة نهال بلبع الزيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشيخ زايد

وفاة منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق

خبير: بيان المركزى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى ورسالة طمأنينة للمستثمر

إحالة عامل للجنايات بتهمة ترويج العملات المقلدة عبر «السوشيال ميديا»

مقتل الإرهابى «أبوحمزة» فى اشتباكات شمال غرب سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب