الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من «حياة كريمة»: «قرض المبادرة الرئاسية أحيا مشروعي المتوقف»

حياة كريمة
حياة كريمة

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا.

كما اهتمت المبادرة بالمشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغير وخصوصًا مشروع المخابز، حيث قدمت جميع تسهيلات  للأصحاب تلك المخابز لمساعدتهم وتوفير مصدر رزق ثابت لهم . 

حصلت على قرض مُيسر واشتريت «سير» للتسوية 

في هذا الإطار أكدت “هند عبدالعال،40 سنة”، صاحبة مخبز، مقيمة بمركز العياط، أنها ورثت المخبز عن والدها، ولكنه كان متهالكًا، فسعت لترميم المبنى وصيانة الآلات، وبالفعل أنجزت بعض العمل المطلوب فى حدود إمكانياتها المتاحة، ولكن تبقت عقبة واحدة هى ماكينة التسوية الآلية أو «السير»، الذى كان قديمًا وبحاجة لعمليات صيانة طوال الوقت ويتسبب فى اشتعال حرائق ويمثل خطورة على العاملين بالمخبز. 

وأضافت هند عبدالعال: «فور وصول فرق المبادرة للمنطقة، تحدثت معهم عن رغبتى فى تحديث المخبز، فوجهونى للحصول على قرض بتسهيلات من المبادرة الرئاسية، وبالفعل خلال أقل من شهر جرى الانتهاء من إجراءات القرض وحصلت عليه، واشتريت ماكينة تسوية جديدة وفرت الأمان لى ولجميع العاملين فى المخبز».

وأشارت إلى أن القروض التى تمنحها البنوك لمستفيدى «حياة كريمة» تكون مؤجلة السداد لمدة عام، وذلك لضمان استقرار مشروع المُقترض وبدأ العمل الفعلي، حتى يتمكن من سداد الأقساط.

ووجهت «عبدالعال» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولجميع مؤسسات الدولة التى تعمل على تحسين المعيشة وتوفير الخدمات، والقضاء على البطالة والفقر والعشوائية.

المبادرة حياة كريمه القرى المشروعات الصغيرة المخابز مصدر رزق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

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