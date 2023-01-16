ضبط منتجات ومواد غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وتشكلت الحملة ناحية مركز الستامونى برئاسة سامى ابراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط الآتى: 1.5 طن ذرة مجروش، 4 طن حبيبات بلاستيك ، 2.5 طن أسمدة زراعية، 5 طن ملح طعام، 50 بالته عصير، وجميع المضبوطات بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.