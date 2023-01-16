يعرض 25 يناير.. التفاصيل الكاملة لفيلم «المطاريد»

تستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري، بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.

التفاصيل الكاملة لفيلم المطاريد

ويعد الفيلم السينمائي الجديد “المطاريد” للنجم أحمد حاتم، من الأفلام المقرر طرحها مع بداية موسم أفلام إجازة العام الدراسي.

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم في عمل الحملة الدعائية للفيلم استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر يوم 25 يناير الجاري.

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية الفيلم تصنيف عمري تحت فئة جمهور عام.

وقد حقق البرومو الدعائي للفيلم، والذي طرح أمس، ما يقرب من مليون و500 مشاهدة خلال الساعات الماضية.

وتصدر البوستر الرسمي للفيلم كلا من أحمد حاتم وإياد نصار وتارا عماد.

ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة للفيلم عرضا خاصا له بحضور أبطاله أحمد حاتم وتارا عماد وإياد نصار، وعدد من النجوم يوم الثلاثاء المقبل.

واستعدت دور العرض لاستقبال الفيلم بطرح البوسترات الدعائية للفيلم وعرض البرومو.

وفي الإعلان الرسمي للفیلم نجد أنفسنا أمام فریق مثیر للفضول والشك في ذات الوقت حول ما إذا كان مؤھلاً لتحقیق أیة بطولات أم لا، حیث نرى لاعبین قد لا تتمثل الكیمیاء التي تجمع بینھم سوى في كونھم جمیعا غریبي الأطوار، فإلى أي مصیر سیقودون فریقھم؟ ھذا ما ستكشف عنه أحداث الفیلم.

الفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

قصة فيلم المطاريد

تدور أحداث “المطارید” في إطار كومیدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي یعود من أمریكا بعد وفاة والده لیبیع أملاكه في الأریاف، بما فیھا نادي كرة القدم. ویشارك في بطولة الفیلم أیضاً إیاد نصار، تاراعماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود اللیثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود اللیثي، دنیا سامي، مصطفى غریب، ومحمد مولي.

أبطال فيلم المطاريد

الفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.