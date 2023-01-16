الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السوداني»: العراقيون تمكنوا من التغلب على هجمة داعش عبر الوحدة والتآزر

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، أن العراقيين تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على هجمة داعش.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن "السوداني، استقبل، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام والوفد المرافق له، مبينا أنه جرى خلال اللقاء استعراض أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية، وسبل تجاوزها عبر التكاتف والتواصل.

وأكد رئيس الوزراء، أن العراقيين تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على هجمة داعش وما مثّلته من تهديد وهمجية، مبينا أن استنكار خطاب التطرّف وعزله وإدانته من كل الهيئات والمؤسسات الفكرية والثقافية، سيسهم حتماً في محو آثار الإرهاب وإنهاء وجوده.

- عمليات متواصلة لملاحقة خلايا تنظيم داعش

يذكر أن القوات العراقية،  تلاحق ضمن عمليات متواصلة خلايا تنظيم داعش، تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية.

وفي أواخر العام الماضي، بدأ "داعش" النشاط في مستوى الهجمات النوعية بعد أن نفذ هجومين في كركوك وديالى أسفرا عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً بينهم عناصر أمن.

وعلى الرغم من خسارة "داعش" للمدن التي اجتاحها في صيف 2014، وإعلان دولته المزعومة إلا أنه ما زال يشكل تحدياً للأمن والاستقرار الداخلي في العراق، ويشن الهجمات بين الحين والآخر.

إلا أن السلطات العراقية تقلل من قدرة داعش على تهديد الأمن بعمليات نوعية وخطيرة، كما قال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، والذي أضاف أن القوات العراقية أحكمت سيطرتها وبشكل كامل على معظم المناطق التي من الممكن أن تكون حاضنة لتنظيم داعش الإرهابي، من خلال عمليات مطاردة وملاحقة بالاعتماد على الجهد الاستخباراتي واللوجستي.

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