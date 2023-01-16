الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون بشأن البحث عن البترول فى سيناء

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فعاليات الجلسة العامة، اليوم الإثنين.

ومن المقرر وفقًا لجدول أعمال المجلس، أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتدوشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

كما تشهد الجلسة العامة إحالة 47 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

الاقتراحات والشكاوى الاستقرار الوظيفي البحث عن البترول الهيئة المصرية العامة للبترول الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

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