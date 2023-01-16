انطلاق حملة القضاء على القوارض حول محصول القمح في البحيرة

أطلقت مديرية الزراعة بالبحيرة، حملة مكافحة القوارض قبل طرد (تكوين) السنابل في محصول القمح وهو المحصول الاستراتيجي المهم عن طريق حملة لتحزيم زراعات القمح، حيث تم توفير احتياجات المحافظة وتحديد الكميات اللازمة من الطعوم سواء حادة السمية أو المزمنة.

وقال المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه بناءً على تعليمات وزير السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تم التجهيز لأعمال صيانة و تحزيم القمح قبل طرد السنابل لموسم 2023.

وأشار وكيل الوزارة، إلى إن الإدارة العامة لمكافحة القوارض تلعب دورا مهما في مكافحة القوارض، حيث يتم تنفيذ ثلاث حملات بعد حصاد المحاصيل الصيفية والشتوية وحملة قبل طرد السنابل في محصول القمح بما يغطي مساحة 197823 فدانًأ لهذا الموسم من القمح فقط، وكمية المبيدات التى سيتم استخدامها فى الحملة 139.5 كجم فوسفيد زنك، و405 كجم طعم ليبت مسيل للدم، ويتم تنفيذها في المحافظة لعدد 14 مركز وعدد الجمعيات التى سيتم تنفيذ الحملة بها بمراكز المحافظة 339 جمعية.

وتتم الحملة حول حقول القمح، حيث تعمل هذه الحملات دائمًا على عدم تزايد أعداد الفئران وتمثل هذه الأماكن المحملة بالمكان المناسب لجحور الفئران وحمايتها، وتاريخ بداية الحملة من 15/1/2023، وتاريخ نهاية الحملة 15/3/2023.

وأفاد الدكتور محمد السيد نوار مدير عام الزراعة بالبحيرة ، أنه قد قام رجال مكافحة القوارض ممثلة في مهندسي المكافحة بالمديرية برئاسة المهندس رؤوف أبوالعيص، مدير إدارة مكافحة القوارض بالبحيرة، والمهندس حصافى حرحش رئيس قسم الأنباء والبلاغات بإدارة مكافحة القوارض، والمهندس عادل العربي، رئيس قسم المتابعة بإدارة مكافحة القوارض، وتحت إشراف مهندس المكافحة التابع للإدارة العامة لمكافحة القوارض بحصر أنواع القوارض.

وقال الدكتور مهندس محمد نوار، المدير العام، إنه تم الاتفاق على توفير طعوم القوارض مع مشروع الريف المصري وفي هذا الإطار أجرى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعض الزيارات الميدانية لمهندسي مكافحة القوارض لحثهم على العمل والتواجد بجانب المزارع والحفاظ على المحاصيل الزراعية؛ لأنها الأمن القومي الغذائي، كما يقوم مدير الإدارة العامة للقوارض بعمل اجتماع شهري لمهندسي المكافحة للوقوف على الحالة العامة وتذليل أي معوقات، وتم التنبيه بضرورة اتباع كل التعليمات والتوصيات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض حتى يسير العمل بصورة جيدة.