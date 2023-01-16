الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

محافظ الغربية يتابع فعاليات «قرية بلا إدمان» في زفتى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات مبادرة «قرية بلا إدمان» التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي داخل قرى مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» في 9 قرى داخل مركز زفتى، تنوعت ما بين 15 حملة طرق أبواب و 15 حملة توعية تحت عنوان القرار قرارك للعاملين بالمصالح الحكومية  بالإضافة إلى 15 حملة أخرى استهدفت الورش والمصانع والأسواق والعمال، كما تم تنفيذ 23 مبادرة ترفيهية للأطفال بالحضانات، فضلًا عن تنفيذ 3 لقاءات توعية بالتعاون مع هيئة العامة لقصور الثقافة، كما عقد لقاء توعية بمدرسة الشهيد محمد أحمد جعيصة للتعليم الأساسي بطنطا، إلى جانب عقد عدة لقاءات توعوية بأضرار ومخاطر المخدرات، حيث تم التواصل مع العديد من الحالات للعلاج في سرية تامة.

وأشاد الدكتور طارق رحمي، بالفعاليات التي ينفذها الصندوق داخل المحافظة بشكل عام وداخل قرى مركز زفتى بشكل خاص، حيث تساهم تلك المبادرات والأنشطة في اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة  للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات إلى جانب الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، مشددًا على ضرورة تنفيذ مبادرات مستمرة تهدف لتوفير قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطي المخدرات.

وأكد رحمي، أن مشكلة المخدرات تعد من التحديات الكبرى التي تؤثر على المجتمع، لأنها تستهدف شرائح عمرية مبكرة من النشء والشباب وتؤثر في مستقبلهم، لذلك تركز المحافظة على الجانب التوعوي، باعتباره يمثل الوقاية المبكرة من الوقوع في هذه الآفة المدمرة وتكمن أهمية التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات في كونها حائط الصد الأول في مواجهة هذه الظاهرة، خصوصًا إذا كانت برامج التوعية تستهدف في الأساس فئتي المراهقين والشباب اللتين تعتبران القوة الرئيسية في عملية الإنتاج والتنمية وهو ما يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى.

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