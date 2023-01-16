اليوم.. محاكمة شقيقين بتهمة قتل شخص بمنشأة ناصر

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، في العباسية، برئاسة المستشار خالد قراعة، حكمها اليوم على شقيقين في اتهامهما بقتل عشيق والدتهما بمنشأة ناصر.

تعقد جلسة النطق بالحكم، برئاسة المستشار خالد قراعة وعضوية دكتور أشرف عز المنشاوي وهيثم فكري إبراهيم، وأمانة سر أيمن قاضي.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قد أمرت بإحالة شقيقين متهمين في القضية رقم 6194 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 846 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامها بقتل المجني عليه عشيق والدتهما الذي يدعى عرفة.م، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعدما علم بوجود علاقة غير شرعية معها.

وكشف التحقيقات في القضية، أن المتهميْن علما بارتباط والدتهما بعلاقة غير شرعية وممارستها الرذيلة مع أحد الأشخاص في منطقة منشأة ناصر، فقررا التخلص منه بدافع الانتقام.