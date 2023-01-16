الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب يانج أفريكانز يكشف حقيقة طلب التعاقد مع لويس ميكيسونى

لويس ميكيسونى
لويس ميكيسونى

علّق نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، على التقارير التي تربط ناديه بالتعاقد مع الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي.

وعاد ميكيسوني إلى صفوف الأهلي مرة أخرى عقب رحلة إعارة لصفوف أبها السعودي لم تستمر قبل أن يتم قطعها من قبل النادي السعودي في يناير الجاري.

وقال مدرب يانج أفريكانز في تصريحات تليفزيونية: "لويس ميكيسوني كان لاعبًا سابقًا في صفوف سيمبا، وهناك أحاديث إعلامية بشأن تفكيرنا في ضمه لكن الحقيقة أنني كمدرب أو إدارة النادي لم نفتح هذا الأمر تمامًا".

وأضاف: "لدي لاعبين في مستوى عال، لم نعط اهتمامًا لميكسوني رغم أنه نجح في تنزانيا، هذا مجرد كلام في الإعلام التنزاني وغير صحيح أننا مهتمون به، لدينا في نفس مركزه مجموعة جيدة من اللاعبين".

وواصل نصر الدين النابي مدرب الإسماعيلي السابق حديثه: "أتابع أخبار الإسماعيلي، وضعه ليس جيدًا على الإطلاق، وضع الدراويش لا يسر أي محب في إفريقيا والعالم العربي، ما يحدث في الإسماعيلية يؤسفني وكل إدارة لا تتعلم من أخطاء التي سبقتها".

وختم حديثه: "أتمنى كامل التوفيق لميدو مع الإسماعيلي، لكنه بمفرده لن يقدر على حل المشاكل، يجب أن يكاتف الجميع من أجل الدراويش".

يانج أفريكانز التنزاني لويس ميكيسوني الاهلى الدوري التنزاني الدورى المصرى

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