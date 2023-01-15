«لا يمكن تجاهله».. وزير الخارجية يصطحب نظيره الصينى لمشاهدة نهر النيل (فيديو)

نشر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، مقطع فيديو، لمشاهد من استقبال وزير الخارجية سامح شكري، لنظيره الصيني «تشين قانج»، اليوم الأحد.

وأظهر الفيديو اصطحاب وزير الخارجية، نظيره الصيني، لمشاهدة معالم القاهرة من أعلي، لا سيما نهر النيل، وذلك من إحدى شرفات مبنى وزارة الخارجية.

وقال شكري، خلال اصطحابه وزير خارجية الصين لمشاهدة نهر النيل، إن النيل له خصائص لا يمكن تجاهلها، منها إنه عندما تسافر فتعود مرة أخرى، ولا يمكن اعتبارك غريبًا كما كان الأمر من قبل، في إشارة إلى المثل المصري الذي يقول إن من يشرب مياه النيل يعود مرة أخرى.

من جانبه، تساءل وزير خارجية الصين، ما إذا كان اتجاه شمال مصر الذي يشاهده، حيث يطل على الجزيرة وبرج القاهرة، هو الاتجاه الذي يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليجاوبه شكري: "العاصمة الجديدة تجاه الشرق".

وأعرب تشين قانج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، اليوم، عن سعادته بزيارته الحالية إلى مصر، قائلًا: "زرت مصر خلال عام 2016 مرافقًا للرئيس الصيني شي جين بينج، وهناك مثلًا مصريًا يقول من يشرب من نهر النيل سيعود إليه مرة أخرى، وأنا أشعر بالدفء الشديد لعودتي لها مرة أخرى".