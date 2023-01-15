برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسبانى بثلاثية فى شباك ريال مدريد

تُوج برشلونة بطلًا لبطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وذلك بانتصاره العريض على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

الشوط الأول شهد سيطرة مطلقة لـ برشلونة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا، مبعدًا إياها لترتطم بالقائم الأيسر وترتد بعد ذلك لـ أليخاندرو بالدي، لكن ذلك الأخير سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 19، أرسل فيرلاند ميندي كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها كريم بنزيما برأسه، لكنها ضلت طريق المرمى.

وفي الدقيقة 33، استطاع بابلو جافي تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة، عندما مرر أنطونيو روديجير الكرة بشكل خاطئ، لتصل لـ سيرجيو بوسكيتس ومنه إلى روبرت ليفاندوفسكي، والذي مرر الكرة لزميله داخل منطقة الجزاء، ليضعها في مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 45، استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الثاني لـ برشلونة من متابعة لتمريرة زميله جافي، لينهي الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بثنائية.

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رودريجو بدلًا من إدواردو كامافينجا.

وفي الدقيقة 51، تلقى عثمان ديمبلي تمريرة رائعة من أليخاندرو بالدي، لينفرد بمرمى تيبو كورتوا، لكن ذلك الأخير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 69، تمكن بيدري جونزاليس تسجيل الهدف الثالث لـ برشلونة من متابعة لتمريرة جافي العرضية من الجهة اليسرى.

لاعبو ريال مدريد حاولوا على استحياء الوصول لمرمى تير شتيجن، حتى نجحوا في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 93 عن طريق كريم بنزيما بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة داني سيبايوس، لكنه لم يكن كافيًا لينتهي اللقاء بانتصار كبير لـ برشلونة، أمن لهم أول ألقاب الموسم بالتتويج بـ السوبر.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أرواخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، فشهد عودة داني كارفاخال وفيرلاند ميندي لقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.