بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق صحاري في مدينة أسوان مساء الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق صحاري، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات أسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وبانتقال الجهات الأمنية وسيارات مرفق أسعاف أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبين أن المصابين هم كلاً من: شريف أحمد محمد،٣٠ سنة، وإصابته كسر بالساق الأيسر، ومحمد عبد الهادي أحمد، ويبلغ من العمر ٢١ سنة، وإصابته جروح وكدمات، ومحمد حسن مصطفى، عمره ٢١ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبد الله محمد مرغني، عمره 20 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية بواسطة الفريق الطبي.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.