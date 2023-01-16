الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في ذكرى وفاة «بسكوته الشاشة».. ماجدة الصباحي نجمة التمثيل والإنتاج

ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الصباحي، والتي رحلت عن دنيانا في 16 يناير عام 2020، عن عمر ناهز 89 عاما، حيث أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة 17 يناير 2020 بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، وقررت أسرة الفنانة الراحلة دفن جثمانها في مقابر العائلة بطريق الفيوم في مدينة السادس من أكتوبر.

ولدت ماجدة بمدينة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان والدها موظفا في وزارة النقل، فقد بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف. 

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في ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة ماجدة الصباحي

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، كما أنها دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأعمال السينمائية، ومن أفلامها التي أنتجتها «جميلة» و«هجرة الرسول».

لم تكتفي ماجدة بذلك، بل مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، كما حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد. 

وعن حياتها الشخصية تزوجت ماجدة من الفنان إيهاب نافع 1963، الذي شاركها بطولة عدد من أفلامها، وكان يعمل طيارا بالرئاسة، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة.

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«ظهر معها أول مرة فى السينما».. حكاية زواج وأفلام ماجدة الصباحي وإيهاب نافع

تعرفت على "نافع" مصادفةً في حفل نظمته السفارة الروسية بالقاهرة، وكان الطيار الخاص بالرئيس الراحل عبدالناصر، ثم أصر على توصيلها إلى المنزل، واستغرقت "التوصيلة" نحو ثلاث ساعات تقريبًا، تبادلا خلالها أطراف الحديث، وطافا شوارع القاهرة، وحكى قصة حياته وإعجابه الشديد بها.

«جميلة بوحريد» الأشهر.. أبرز وأهم أعمالها الفنية 

التاريخ الفني للراحلة ماجدة الصباحي حافل بأهم الأعمال الفنية التي أبدعت فيها، التي مازالت خالدة في أذهان الجمهور لوقتنا هذا، ومن  أبرز الأعمال الفنية للراحلة ماجدة الصباحي التي قدمتها:" جميلة بوحريد - حدوته مصرية - حواء على الطريق - القبلة الأخيرة - حدوته مصرية - بلال مؤذن الرسول - نساء في حياتي - زوجة لخمسة رجال - جنس ناعم - العمر لحظة - دهب - نهاية حب - هجرة الرسول - قيس وليلى – المراهقات.

الفنانة ماجدة الصباحي وفاة الفنانة ماجدة الصباحي ماجدة الصباحي الفنانة ماجدة جميلة بوحريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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