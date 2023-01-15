«المصريين الأحرار» يواصل دورات تأهيل المرأة لسوق العمل بالسويس

نظمت أمانة المرأة بحزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس، بالتعاون مع لجنة التنمية المجتمعية دورة تدريبية «التفصيل والباترون للأزياء الحديثة»، في إطار تنمية المجتمع وتعليم الحرف المتميزة للمرأة للحد من البطالة ودعما للراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة.

جاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة تراضي واصل، الأمين العام، وبإشراف عادل فاضل، أمين المحافظة، وعضو الهيئة العليا و تنظيم سماح مهدي، أمينة المرأة بالسويس، وتنفيذ لجنة التنمية المجتمعية بفيصل بقيادة مصممة الأزياء عبير نصيف.

وتقام هذه الدورة كمرحلة ثانية للدورة السابقة، حيث تتعلم السيدات فن التفصيل باستخدام ماكينات الخياطة بالتأهيل المهنى وذلك بعد عمل برتوكول تعاون مع جهاز المشروعات بالمحافظة لتدريب المرأة على الطرق الحديثة لفن التفصيل على ماكينات الخياطة المتقدمة ،بعد أن تم التدريب فى المرحله الاولى باستخدام أدوات التفصيل وطريقة رسم الباترون ثم طريقة قص القماش وصولا لتفاصيل فن الخياطة خطوة بخطوة وتقديم لهم الاستشارات والمعونة في هذا المجال.

وقالت سماح مهدي، أمينة المرأة بالسويس إن الدورة التدريبية لاقت استحسان الكثيرين من المشاركات بوجود عدد كبير من السيدات المهتمين بالعمل ومنهم من هم يعملون بنفس المجال وتعد الدورة جزءا من برنامج معد لمستويات مختلفة من الأساسيات إلى الاحتراف لتكون المتدربة قادرة على عمل مشروع حقيقى يساعدها على تحسين مستوى المعيشة لمساعدة المرأة المعيلة وايضا للجميع وحيث نزرع الثقة بأنفسهن وايضا لأثبات الذات وأستغلال الوقت بصورة جيدة من خلال عمل مفيد لهن ولأسرتهن وسيتم عمل معرض لهن بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتعم الفائدة على الجميع لخدمة الأسرة والمجتمع.

وأكد عادل فاضل، أمين الحزب بالمحافظة، استمرار حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس فى تقديم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن وإيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين لتنمية المجتمع.