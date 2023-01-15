خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات إعاقة ذوي الهمم

يتزايد البحث عن خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023 كي يستفيد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدعم المقدم من الدولة لهم والذي نص عليه القانون المصري.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نعرض لكم في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة الصحة.



يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بالدخول على موقع وزارة الصحة من الرابط التالي: هنا.

يتم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة المتقدم

ثم الضغط على كلمة بحث

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

- توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية

- الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة

- الإعفاء من المصروفات المدرسية

- الإعفاء من الضرائب

- الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية

- نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة

- إمكانية الجمع بين معاشين

-الدمج في مدارس التعليم الأساسي.



الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المُتاح لهم استخراج كارت الخدمات المتكاملة

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية

الإعاقات المتعددة

قصار القامة الطول أقل من 140 سم

أصحاب أمراض الدم المزمن

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

مرضى اضطراب طيف التوحد

مرضى الهيموفيليا

اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل

اضطراب فرط الحركة

الجذام

متلازمة داون

التوحد



الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يمكن التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال حجز كشف طبي على موقع وزارة الصحة وتقديم الاوراق التالية

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2 صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.