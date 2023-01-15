الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات إعاقة ذوي الهمم

خطوات الاستعلام عن
خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يتزايد البحث عن خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023 كي يستفيد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدعم المقدم من الدولة لهم والذي نص عليه القانون المصري.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نعرض لكم في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة الصحة.
 

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بالدخول على موقع وزارة الصحة من الرابط التالي: هنا.

يتم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة المتقدم 
ثم الضغط على كلمة بحث 

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة  للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 

- توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية 
- الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة 
- الإعفاء من المصروفات المدرسية
- الإعفاء من الضرائب 
- الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية
- نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة 
- إمكانية الجمع بين معاشين 
-الدمج في مدارس التعليم الأساسي.
 

«التضامن»: إعاقات العين الواحدة ستدرج بالمرحلة الثانية ببطاقة الخدمات المتكاملة

«التضامن» توضح حقيقة حصول ذوى الإعاقة الحركية فى طرف واحد على بطاقة الخدمات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المُتاح لهم استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

 

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
الإعاقات المتعددة
قصار القامة الطول أقل من 140 سم
أصحاب أمراض الدم المزمن
الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
مرضى اضطراب طيف التوحد
مرضى الهيموفيليا
اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
اضطراب فرط الحركة
الجذام
متلازمة داون
التوحد
 

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

 

يمكن التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال حجز كشف طبي على موقع وزارة الصحة وتقديم الاوراق التالية 
صورة بطاقة رقم قومي سارية.
2 صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.
3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

«التموين»: بيع العيش البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات قريبا

مع طرحها اليوم.. كراسة شروط مشروع جنة 2023 وأسعار الوحدات السكنية

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات إعاقة ذوي الهمم

زوج يذبح زوجته وطفلته بالسكين في مركز أخميم بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس