«التضامن» توضح حقيقة حصول ذوى الإعاقة الحركية فى طرف واحد على بطاقة الخدمات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الإعاقة الحركية في طرف واحد تعد ضمن المرحلة الثانية للتقديم الإلكتروني للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بشرط أن يكون تأثيرها شديدًا على الأداء الحياتي اليومي.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة إجراءات لحصول أشخاص ذوي الإعاقات الشديدة على كارت الخدمات وهى تقديم تقرير طبى معتمد من أحد مستشفيات (وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية والمستشفيات الخاصة والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية)، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:

الشلل الدماغي.

كف البصر.

الشلل الرباعي.

فقد السمع التام.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

الإعاقات المتعددة.

الإعاقات الذهنية الشديدة.

البتر متعدد الأطراف.

ذوو القزامة.

أو في طرف واحد أو قدم.

(140) سم فأقل بعد سن البلوغ.

شلل الأطفال وشلل الأطفال الشديد اضطراب طيف التوحد.

حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك

يتم حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك من خلال الرابط التالي:http://www.smcegy.com/site/car/

- ثم تتم كتابة البيانات الشخصية وانتظار رسالة على الموبايل لاستكمال إجراءات الحجز، والبيانات المطلوبة هي:

الرقم القومي.

كتابة الكود الموجود بالصورة.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاسم.

الاسم الأول

الاسم الثاني

الاسم الثالث

الاسم الرابع

تاريخ الميلاد.

النوع.

الحالة الاجتماعية.

محافظة السكن.

مدينة السكن.

العنوان.

الوظيفة.

رقم التليفون: مع العلم أنه يجب التأكد من رقم التليفون؛ لأنه سوف تصلك رسالة قصيرة لاستكمال الحجز.

نوع الإعاقة.

وأكدت الوزارة، أن هناك العديد من المزايا لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وهى الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5، كما لأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق، بالإضافة إلى الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية، وأيضًا الالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.