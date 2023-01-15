الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أحمد حجاج: يجب مطالبة المجتمع الدولي بتعويضات بسبب زراعة الألغام بالأراضي المصرية

السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج

قال السفير أحمد حجاج، الأمين السابق لمنظمة الوحدة، إن مصر يجب أن تطالب المجتمع الدولي بتعويضات كبيرة وذلك بسبب زراعة الألغام في الأراضي المصرية وتسببها في وفاة عددًا كبيرًا من الأشخاص بالإضافة لحالات البتر الكثيرة أيضًا.

الخرائط التي تم نشرها حول أماكن وجود الألغام غير صحيحة

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخرائط التي نشرت حول أماكن وجود الألغام غير صحيحة كما أن الرياح تحرك الرمال وتغير شكل المنطقة.

 وأكد أنه يجب الاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بالتعويضات خاصة أنها كانت قديمًا منطقة زراعية وتزود أوروبا بمنتجاتها الزراعية، ومصر خسرت كثيرًا بسبب هذه الألغام، والمواطنين في الصحراء الغربية فقدوا عائلتهم، وكذلك الجهات التي تقوم بإزالة الألغام حيث أن الكثير منها حساس جدًا ولهذا تنفجر في الفرق التي تقوم بإزالتها. 

وتابع، أنه يجب إثارة هذا الموضوع في المجتمع الدولي خاصة أن الدول الأوروبية كريمة في الدول التي تشبهها اقتصاديًا وعكس ذلك مع الدول النامية.

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