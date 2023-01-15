مباشر 15 دقيقة.. مصر تتقدم على المغرب 5-4 فى مونديال اليد

مرت 15 دقيقة من مواجهة مصر أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات المجموعة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد.

ويسيطر لاعبو مصر على المواجهة منذ البداية، على الرغم من إراحة الإسباني باروندو عددا كبيرا من لاعبيه خلال هذه المواجهة استعدادا للمباريات القوية في الدور الرئيسي وعلى رأسهم كريم هنداوي الذي خرج من قائمة المباراة بالكامل.

افتتحت مصر التسجيل عبر حسن وليد قداح، قبل أن يتقدم المغرب بهدفين متتاليين.

حصل أحد لاعبي المغرب على إيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة الرابعة.

وعادت مصر للمباراة مباشرة بأربعة أهداف متتالية لتتقدم 5-2 مع مرور 8 دقائق.

صادف مهاجمو مصر سوء حظ غريب لمدة 4 دقائق عجز فيها الهجوم المصري عن تسجيل أي هدف وسط تألق كبير من علاء العروسي، حارس مرمى المغرب.