تفوق ساحق.. التاريخ ينصف الزمالك في مواجهة بيراميدز

شهدت المباريات التي جمعت الزمالك وبيراميدز في الدوري وكأس مصر تفوقا ساحقا للزمالك الذي حقق 10 انتصارات مقابل فوز واحد لبيراميدز وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل وسجل الزمالك 27 هدفا مقابل عشرة أهداف فقط لبيراميدز .

المواجهات بين الفريقين بدأت في الدوري موسم 2014 -2015 عندما كان بيراميدز يحمل اسم الأسيوطي وفاز الزمالك في الدور الأول 3-1 يوم 14 ديسمبر 2014 وسجل أحمد علي وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك أهداف الزمالك وبرينس توتشوكو هدف بيراميدز.

وفي الدوري الثاني يوم 24 مايو 2015 فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما باسم مرسي وأحمد علي.

في موسم 2017- 2018 فاز الزمالك في الدور الأول بهدف سجله كابونجو كاسونجو يوم 30 ديسمبر 2017 وفي الدور الثاني فاز الزمالك 2-1 يوم 22 أبريل 2018 وسجل محمود علاء وأحمد مدبولي هدفي الزمالك وعمر سافيولا هدف بيراميدز.

في موسم 2018- 2019 تعادل الفريقان 3-3 في الدور الأول يوم 24 يناير 2019 وسجل فرجاني ساسي " هدفين " ومحمود علاء للزمالك وإيريك تراوري وماركوس كينو وعمر خربين لبيراميدز ..وفي الدور الثاني حقق بيراميدز فوزه الوحيد بهدف علي جبر يوم 23 أبريل 2019.

التقى الفريقان في نهائي بطولة كس مصر يوم 8 سبتمبر 2019 وفاز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أشرف بن شرقي " هدفين " ويوسف أوباما.

في موسم 2019 -2020 فاز الزمالك في الدور الأول يوم 12 ديسمبر 2019 بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء من ركلة جزاء.

وفي الدور الثاني فاز الزمالك يوم 3 ديسمبر 2020 بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو .

في موسم 2020 – 2021 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الدور الأول يوم 17 ديسمبر 2020 وسجل مصطفى محمد للزمالك وأحمد الشيخ لبيراميدز.

وتعادل الفريقان 1-1 أيضا في الدور الثاني وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك من ركلة جزاء وعبد الله السعيد لبيراميدز.

في الموسم الماضي فاز الزمالك 3-2 في الدور الأول يوم 6 أبريل 2021 وسجل أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور للزمالك وعلي جبر وفخري لاكاي لبيراميدز.

وفي مباراة الدور الثاني يوم 1 أغسطس 2021 فاز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وسيف الجزيري وشيكابالا.

في مباراة الدور الأول هذا الموسم التي أقيمت يوم 11 ديسمبر 2022 فاز الزمالك بهدف سجله مصطفى شلبي.