الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: نشر ثقافة المشاركة المجتمعية ضرورة لتجاوز التحديات الراهنة

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

ثمّن النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق التحالف الوطني للعمل الاهلي مبادرة "خيرك سابق"، والتي تشمل 5 ملايين مستفيد على مستوى الجمهورية، منوها إلى أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، عبر الوقوف بجانب الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومساندتهم.

وتابع البدري في تصريحات صحفية، أن مبادرة خيرك سابق تأتى تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، منوها إلى أن العمل الخيري مستمر في مصر إلى الأبد، مهما كانت الظروف صعبة والأوضاع غير مستقرة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن العمل الخيري أحد أهم الأهداف الرئيسية للجمعيات الاهلية في مصر، مشيدا بدورها الكبير الذي تقدمه على مدار الفترة الأخيرة بشأن تقديم الدعم لكثير من الأسر المصرية ومعاونتهم في التداعيات السلبية الناجمة الأزمات التي ضربت العالم بدءا من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه البدري إلى  تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي حقق نتائج كبيرة.

واختتم  نائب الشيوخ حديثه مشيرا إلى ان الاوضاع الذي تمر به جميع دول العالم ومن بينها مصر تستلزم إعلاء روح المشاركة المجتمعية ونشر ثقافتها ومساندة البسطاء، لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية بأقل الأضرار.

فيما شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن ما تم من إجراءات تنفيذية على أرض الواقع فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.

وقام شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، بعرض شامل لطلب الإحاطةن مؤكدًا أنه تقدم بهذا الطلب من أجل الوقوف على ما تم من جهود حتى الآن بمدينة طربول الصناعية فى ضوء جهود الدولة المصرية للنهوض بأوضاع الاقتصاد المصرى وتمكين الاستثمار الصناعى من القيام بدوره والتغلب على كل إشكالياته، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تكون جهود الاستثمار الصناعى تتم بشكل سلس دون أى تعطيل. 

النائب محمد صلاح البدرى مجلس الشيوخ التحالف الوطني للعمل الأهلي خيرك سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي

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