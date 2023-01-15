الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لتجار شابو فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة المتهمين بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة مركز جرجا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهمين فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين المخدر، وترويجه على عملائهما من المتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 11 كيسًا من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد وغرامة المخدر الشابو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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