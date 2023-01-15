ماذا قدّم الثلاثى المرشّح لتدعيم هجوم الأهلى بعد فشل صفقة موليكا؟

يفاضل الأهلي بين ثلاثي هجومي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل ضم جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي مؤخرًا.

التوجولي بين مالابا، الإيفواري ياكو ميتي والنيجيري أكور أدامز، هم الثلاثي الذي يفاضل حالياً بينهم الأهلي لضم أحدهم.

الاسم الأبرز مالابا صاحب الـ31 عامًا وهو لاعب حر وكان آخر نادي لعب له اتحاد كلباء الإماراتي والذي انتهى عقده في 10 يناير الجاري.

مالابا سبق له ولعب لصفوف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وأيضًا بوخوم وشارك هذا الموسم مع اتحاد كلباء في 12 لقاء سجل هدفين وصنع هدف.

أما ياكو ميتي فهو مهاجم نادي ريدنج الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب".

صاحب الـ26 عامًا لعب هذا الموسم 18 لقاء سجل 3 وصنع 2 وتبلغ قيمته التسويقية 1.50 مليون دولار وعقده الحالي ينتهي صيف 2023.

الأخير هو أكور أدامز لاعب لليستورم النرويجي شارك مع فريقه في 27 لقاء سجل 9 وصنع 4.

أكور 22 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 1.50 مليون دولار وينتهي عقده الحالي في ديسمبر 2024.