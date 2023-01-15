الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كلاسيكيات منى بوركهارد ورقصات إسبانية ولاتينية على المسرح الصغير بالأوبرا.. الخميس

منى بوركهارد
منى بوركهارد

تستعد الفنانة العالمية منى بوركهارد، لإقامة عرض غنائي راقص ضخم، برفقة فرقتها الخاصة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 19 يناير الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء، وتقدم "بوركهارد" خلاله أمسية فنية بمذاق إسبانى، على نغمات عازف الدرامز الشهير شريف خضر، إضافة إلى عروض من الفلكلور الإسباني لرقصات الباسودوبل التي تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران، إلى جانب مجموعة من الأغاني الكلاسيكية الغربية التي تعود لفترة الخمسينيات والستينيات.

كما تقدم منى مختارات من روائع الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من رقصات الباسودوبل الإسبانية الشهيرة التي تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران، وتقدم أغنيات:Fuego,La Luna mi Enganom, Carino trianero, Lastima, Espana cani شغلوني عنيك وماشية السنيورة.

وكانت إدارة الأوبرا، طرحت تذاكر حفل الفنانة العالمية منى بوركهارد، وشهدت التذاكر إقبالًا جماهيريًا مكثفًا، منذ طرحها، بفئة واحدة بمبلغ 110 جنيهات.

جدير بالذكر أن منى محمد حسن سالم هي فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم أنثروبولوجي "علم الإنسان"، ولقبت بـ"منى بوركهارد" نسبة إلى اسم زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، واحترفت الغناء باللغات الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية.

كما احترفت منى بوركهارد، أيضا الرقص الكلاسيكي، واللاتيني والباسودوبل الأسباني وكونت فرقة أوركسترا الأنغام الساحرة في أكتوبر 2014 رغبة منها في نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية الإسبانية، نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية.

العالمية منى بوركهارد مني بوركهارد حفل منى بوركهارد دار الأوبرا المصرية المسرح الصغير

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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